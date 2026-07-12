Hürmüz Boğazı'nda Ciddi Tehdit Devam Ediyor - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Ciddi Tehdit Devam Ediyor

12.07.2026 13:25
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UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği tehdidinin 'ciddi' olduğunu açıkladı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, " Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği tehdidi seviyesi 'ciddi' olarak kalmaya devam etmektedir. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki açıklamasına rağmen, güney güzergahı kullanılabilir durumda olup çift yönlü trafiğe uygun hale getirilecek şekilde genişletilmiştir" denildi.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler bir kez daha etkilendi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği tehdidi seviyesi 'ciddi' olarak kalmaya devam etmektedir" denildi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki açıklamasına değinen UKMTO, "Güney güzergahı kullanılabilir durumda olup çift yönlü trafiğe uygun hale getirilecek şekilde genişletilmiştir. Denizciler, deniz kuvvetleri tarafından telsiz çağrıları yapılmasını beklemeli ve mayın tehlike bölgesine dikkat etmelidir. Denizcilere, Denizcilik İşbirliği ve Gemi Taşımacılığına Yönelik Rehberlik (NCAGS) ile iletişimlerini sürdürmeleri ve belirlenmiş bildirim ile koordinasyon prosedürlerini kullanmaları önemle tavsiye edilmektedir. NCAGS ile koordinasyon zorunlu değildir. Gemiler, koordinasyon sağlamadan güney güzergahından geçiş yapabilir. Geçişleri düzenleyen herhangi bir yetkili makam bulunmamaktadır ve herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir" denildi.

Öte yandan İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü güç kullanarak ele geçirdik ve onu yine güç kullanarak koruyacağız" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hürmüz Boğazı'nda Ciddi Tehdit Devam Ediyor - Son Dakika

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