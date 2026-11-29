Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığı, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri deniz mayınlarına çarptı. İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Bugün erken saatlerde Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güney rotasını kullanan ve denizcilik kuralları ile uyarılarını dikkate almayan iki petrol tankeri, deniz mayınlarına çarparak şiddetli patlama ve yangına neden oldu. Bu iki gemiden biri, 2 milyondan fazla varil ham petrol taşıyan dev bir petrol tankeriydi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kaydedildi:

"Petrol tankeri sahipleri ve deniz taşımacılığı şirketleri, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) gerçek dışı iddia ve vaatleri uğruna ellerinde kalan gemileri ve sermayelerini riske atmamalıdır. Gemi kaptanları, CENTCOM yetkililerinin verdiği sözlerin deniz mayınlarının oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırmayacağını bilmelidir."