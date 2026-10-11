Hürmüz'de petrol yüklü süpertanker alev aldı, DMO'ya göre tanker sayısı dün 3'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz'de petrol yüklü süpertanker alev aldı, DMO'ya göre tanker sayısı dün 3'e çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DMO, Hürmüz'de navigasyon sistemini kapatarak ilerleyen petrol yüklü süpertankerin mayına çarparak alev aldığını açıkladı. DMO, navigasyon sistemini kapatan gemilere 'düşman' muamelesi yapılacağını, dün itibarıyla mayına çarpan tanker sayısının 3'e çıktığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemini kapatarak "izinsiz güzergahta" ilerleyen petrol yüklü bir süpertankerin deniz mayınına çarptığını ve gemide yangın çıktığını açıkladı. DMO, navigasyon sistemlerini kapatarak ilerleyen tüm gemilerin "düşman" olarak tanımlanacağını duyurdu.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle uluslararası deniz taşımacılığının durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik tehlike sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde navigasyon sistemlerini kapatarak "izinsiz bir güzergahta" ilerleyen petrol yüklü bir süpertankerin Hürmüz Boğazı'nın güney kesimlerinde deniz mayınına çarptığı bildirildi. Açıklamada, patlamanın ardından tankerde yangın çıktığı belirtilirken, geminin hangi ülkeye ait olduğu ve mürettebatın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. Açıklamada, dün itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yaparken deniz mayınlarına çarparak alev alan tankerlerin sayısının ise 3'e yükseldiği kaydedildi.

"Navigasyon sistemlerini kapatan gemiler 'düşman' olarak tanımlanacak"

DMO ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda navigasyon ve keşif sistemlerini kapatarak ilerleyen tüm gemilerin "düşman" olarak tanımlanacağını duyurdu. Açıklamada, söz konusu gemilere "ağır ve kesin" müdahalede bulunulacağı belirtildi.

Kaynak: İHA
Hürmüz Boğazı3. SayfaGüvenlikEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si 1 puanı kaptı Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
22:31
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
22:03
Canlı yayında patladı Selçuk İnan’dan maçın hakemine sert eleştiri
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
21:05
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 23:25:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Hürmüz'de petrol yüklü süpertanker alev aldı, DMO'ya göre tanker sayısı dün 3'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei