Hüseyin Bağatur Cinayetinde Karar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Bağatur'un eski eşi ve bir sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2014 yılında kaybolan ve 2024 yılında Doğanşehir ilçesinde bir bağ evinin temelinde cansız bedeni bulunan Hüseyin Bağatur'un öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Bağatur'un eski eşi ile bir sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yeşilyurt ilçesinde 2014 yılında kaybolan ve 10 yıl sonra 2024 yılının Temmuz ayında Doğanşehir'de deprem sonrası çöken bağ evi enkazında cesedi bulunan Hüseyin Bağatur cinayetiyle ilgili davada karar açıklandı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanıklardan Ali Rıza Türker ve Hüseyin Bağatur'un boşandığı eşi Hediye Geçen'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklardan Bayram Türker'e ise "suç delillerini gizleme" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Malatya, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 20:56:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.