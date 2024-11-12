Husiler, USS Abraham Lincoln'ü Hedef Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Husiler, USS Abraham Lincoln'ü Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, Umman Denizi'nde ABD uçak gemisini füzelerle hedef aldıklarını duyurdu.

12.11.2024 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman Denizi'nde ABD Donanması'na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD Donanması'na ait savaş gemilerini hedef almaya devam ediyor. Husiler'in Sözcüsü Yahya Sare, Umman Denizi'nde ABD Donanması'na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Sare, ayrıca Kızıldeniz'de düzenlenen başka bir saldırıda ABD Donanması'na ait 2 destroyeri balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarının aktararak, söz konusu saldırıların ABD destekli Gazze ve Lübnan savaşları sona erene kadar durmayacağını söyledi.

ABD, tarafından söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - SANA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Abraham Lincoln, Umman Denizi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Savunma, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Husiler, USS Abraham Lincoln'ü Hedef Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
19:47 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest
18:32 Bahçeli’nin gazeteciyi azarlamasına CHP’den tepki: İttifaktaki kriz bizim düşündüğümüzden daha büyük Bahçeli'nin gazeteciyi azarlamasına CHP'den tepki: İttifaktaki kriz bizim düşündüğümüzden daha büyük
18:02 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı
17:54 AK Partili Zengin’den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
08:25 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi
08:03 Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu
08:00 Erdoğan yeniden aday olabilecek mi AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var
07:48 Çiftlik Bank’ın ’Tosuncuk’u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu
07:46 Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine “Çin düşmanı“ Waltz’u ataması bekleniyor Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine "Çin düşmanı" Waltz'u ataması bekleniyor
07:42 Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var
07:16 Trump’ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio’dan skandal Hamas açıklaması Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio'dan skandal Hamas açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 20:53:26. #1.11#
SON DAKİKA: Husiler, USS Abraham Lincoln'ü Hedef Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.