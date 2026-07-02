Husumet Görüşmesi Cinayetle Bitti

Antalya'da aileler arasındaki husumeti bitirmek amacıyla bir araya geldiği akrabasını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın ikinci duruşması görüldü.

Olay, 26 Kasım 2025 tarihinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'ta bulunan bir apart otelin kafeteryasında meydana geldi. İddiaya göre, aileler arasında süregelen husumeti sonlandırmak amacıyla akrabası Doğan Duman ile bir araya gelen Imad Almograbi, görüşme sırasında çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Doğan Duman hayatını kaybederken, cenazesi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçarken yakalanmıştı

Olayın ardından otomobille bölgeden uzaklaşan Almograbi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde durdurularak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Almograbi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2. duruşma görüldü

Aileler arasındaki husumeti bitirmek amacıyla yapılan görüşmede akrabası Doğan Duman'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan tutuklanan Imad Almograbi'nin yargılanmasına Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanığın mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmaya, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada 3 tanık dinlendi. Tanık olarak ifade veren sanığın oğlu Cebrail A., İsrail'de yaşanan olaylar nedeniyle aileler arasında gerilim bulunduğunu anlattı. Cebrail A., "7 Kasım'da İsrail'de 2 kuzenim öldürüldü, failleri cezaevinde. Bu olayın gerçek faillerini bilmiyoruz. 7 Kasım'dan sonra amcam İ. yaralandı. Babam orada defin işlemlerini gerçekleştirdi. Daha sonra Antalya'ya döndü. Döndükten sonra karşı taraf, amcamın yaralanma olayında onların lehine ifade vermesi için baskı yaptı Sonra babam tekrar İsrail'e gitti, olaydan 1 gün önce döndü. Babama seninle görüşmek istiyorlar dedim. M.M.A. adlı kişi eve geldi, elinde bir mektup vardı, "Bunu ne yap ne et kardeşine ver" dedi. Babam da sen dur Samir gelsin dedi. M.M.A. ifadesini değiştirsin diye sürekli baskı yapıyordu. M.M.A.'nın babası öldürülen Doğan'ın kardeşi, "Öldüren kişilerin maskeli olduğunu söyle, herkes kurtulsun" dedi.

"Keşke onun yerine ben ölseydim"

Sanık Imad Almograbi ise duruşmadaki savunmasında, olay anında yaşananları hatırlamadığını söyledi. Doğan Duman'ın kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu ve ailesini hedef alan tehditler savurduğunu iddia eden Almograbi, "Doğan bana çok fazla küfür etti, ailemle tehdit etti. Mezardaki annemi çıkarıp kötü şeyler yapmakla, karımı kızlarımı pazarlamakla tehdit etti. Biz hepimiz bir aileyiz, ölen öz amcamın oğlu" dedi.

Olay öncesinde silahın belinde takılı olduğunu belirten sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade ederek, "Keşke onun yerine ben ölseydim. 6 çocuğum var, hem kendi çocuklarım hem onun çocukları için çok üzgünüm. Tüm hayatım değişti. Filistin'den Türkiye'ye çocuklarımın can güvenliği için gelmiştim. 7 aydır tutukluyum, ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma" diye konuştu.

Kamera görüntüleri duruşmada izlendi

Duruşma sırasında olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri mahkeme salonunda izletildi. Görüntülerdeki kişileri teşhis eden sanık, beyaz tişörtlü kişinin M.M.A., sağ tarafta şapkalı oturan kişinin Samir, sol tarafta oturan kişinin Doğan Duman, siyah eşofmanlı kişinin ise kendisi olduğunu söyledi.

Öte yandan dosyada yer alan bilgilere göre, olay yerinde 22 boş kovan bulundu. Daha önce ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, kafeteryadan çıkan Doğan Duman'a arkasından ateş edildiği, ardından sanığın uzaklaşıp tekrar geri dönerek yerde hareketsiz kalan Duman'a yeniden ateş ettiği görüldü.

Ses ve görüntü çözümü yapılacak

Mahkeme heyeti, duruşmada izlenen güvenlik kamerası görüntülerinde yüksek sesle tartışma yaşandığının görüldüğünü belirterek, kayıtlara yansıyan seslerin ve görüntülerin çözümünün yapılmasına karar verdi. Eksik hususların giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - ANTALYA