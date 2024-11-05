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Husumet nedeniyle takip edenleri vurdu

Kumluca'da bir kişi, kendisini takip eden iki kişiyi bacaklarından vurarak polise teslim oldu.

05.11.2024 20:03
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Kendisini takip eden iki kişiyi bacaklarından vurup polise teslim oldu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde aralarında husumet bulunan taraflardan bir kişi, kendini takip eden iki kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheli, olay sonrası polise giderek teslim oldu.

Olay, Bağlık Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak üzerinde dün gece saat 23.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, tabancasıyla M. B. ve İ. Y.'yi bacaklarından vuran M. A. (24), polise giderek teslim oldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

M. A., buradaki ifadesinde vurduğu iki kişi ile aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet olduğu, bu şahıslarla Kumluca halinde karşılaştıklarını ve şahısların araçlarla kendisini takip ettiklerini, kendi ikametinin bulunduğu sokağa geldiğinde ise kendini korumak amacıyla yanında bulunan tabanca ile 5-6 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan M. B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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