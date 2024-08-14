Husumetlisinin evini ateşe veren şahıs tutuklandı
SAMSUN - Samsun'da aralarında husumet bulunan şahsın evini kundakladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T., aralarında eskiye dayalı husumet bulunan V.K.'nin bodrum katta bulunan evini kundakladı. Yangın müdahale edilerek söndürülürken, F.T. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Husumetlisinin evini ateşe veren şahıs tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?