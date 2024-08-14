Husumetlisinin evini ateşe veren şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Husumetlisinin evini ateşe veren şahıs tutuklandı

Geniş Video İzle

Samsun'da aralarında husumet bulunan şahsın evini kundakladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14.08.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husumetlisinin evini ateşe veren şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da aralarında husumet bulunan şahsın evini kundakladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T., aralarında eskiye dayalı husumet bulunan V.K.'nin bodrum katta bulunan evini kundakladı. Yangın müdahale edilerek söndürülürken, F.T. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Samsun, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Husumetlisinin evini ateşe veren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
08:40 Gazetecinin sorusu Mourinho’yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?
08:21 AK Parti MYK’da anket gerginliği Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
07:31 Yerden kalkmıyorlardı Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba
06:59 Malatya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 22 yaralı var Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 22 yaralı var
00:28 Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 17:57:28. #1.11#
SON DAKİKA: Husumetlisinin evini ateşe veren şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement