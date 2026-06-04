IBAN Mağdurları Ankara'da Toplandı - Son Dakika
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IBAN Mağdurları Ankara'da Toplandı

IBAN Mağdurları Ankara\'da Toplandı
04.06.2026 22:23
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TCK 158. madde kapsamında mağdur olan vatandaşlar, Ankara'da sorunlarını dile getirdi.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158'inci maddesi kapsamında yürütülen soruşturmalar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar, karşı karşıya kaldıkları hukuki ve sosyal sorunları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Ankara'da bir araya geldi.

IBAN mağdurları, TCK 158'inci maddesi kapsamında şikayetlerini ve taleplerini dile getirmek amacıyla Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya geldi. Özellikle IBAN kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığını öne sürdükleri mağduriyetlere dikkat çeken vatandaşlar, bazı kişilerin hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılması veya hesaplarına gelen para transferleri nedeniyle dolandırıcılık soruşturmalarına dahil edildiğini iddia etti. Mağdurlar adına konuşan İlyas Ataş, IBAN mağdurları olarak ceza dosyalarıyla boğuşur hale geldiklerini belirtti. Hiçbir dolandırıcının kendi IBAN'ını kullanmayacağını dile getiren Ataş, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi adına yardım istedi.

"Binlerce vatandaşımız ceza dosyalarının sanığı haline getirilmiştir"

IBAN mağdurları olarak zor durumda kaldıklarını ve bu sürecin kendilerini yıprattığını belirten Ataş, "Binlerce vatandaşımız, kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen hukuki girdabın içine itilmiş ve ceza dosyalarının sanığı haline getirilmiştir. Kimi bir arkadaşının 'şirket açacağız veya hesabını ticari amaçla kullanacağız' vaatlerine ve kurumsal yalanlarına inanmıştır. Kimi meşru bir e-ticaret yaptığını sanarak aslında bir dolandırıcılık çarkına alet edildiğinden habersiz, sadece iş yaptığını sanmış; kimi ise bir akrabasının, bir dostunun 'hesabımda bloke var, üzerimde icra var, çok zor durumdayım, senin hesabına emanet para gelecek' feryadına güvenerek, tamamen inanmıştır" diye konuştu.

"Hiçbir dolandırıcı kendi adına IBAN kullanmaz"

Herhangi bir dolandırıcının kendi kişisel bilgilerini ve IBAN'ını kullanmayacağının altını çizen Ataş, "Hiçbir dolandırıcı kendi adına IBAN kullanmaz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; hiçbir profesyonel dolandırıcı, yakalanacağını bile bile kendi şahsına ait bir IBAN numarasını veya telefon hattını kullanmaz. Asıl şebeke liderleri dijital gölgelerin arkasında gizlenip parayı yurtdışına ya da kripto paralara kaçırırken; adalet sistemi sadece paravan olarak kullanılmış bu hesap sahiplerini, bu gençleri, bu ev hanımlarını buluyor. Asıl suçlular elini kolunu sallayarak gezerken, faturanın sadece arkadaşına, akrabasına güvenen veya sadece iş yaptığını sanan hesap sahiplerine kesilmesi adalete olan inancı derinden yaralamaktadır. Üstelik aynı hesap üzerinden geçen her bir kuruş, her bir para transferi için insanlara ayrı ayrı davalar, ayrı ayrı soruşturmalar açılıyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Ankara, Tck, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa IBAN Mağdurları Ankara'da Toplandı - Son Dakika

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