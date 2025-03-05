İBB Başkanı İmamoğlu, Lisans Diplomasının Sahte Olduğu İddiasıyla Adliyeye Geldi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, Lisans Diplomasının Sahte Olduğu İddiasıyla Adliyeye Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiaları nedeniyle ifade vermek üzere adliyeye geldi. Soruşturma, YÖK'ün hazırladığı rapor üzerine başlatıldı.

05.03.2025 09:44
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere adliyeye geldi. İmamoğlu'nun ifade işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İfade işlemleri başladı

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa çıkarılan İmamoğlu'nun ifade verme işlemlerinin başladığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, istanbul, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB Başkanı İmamoğlu, Lisans Diplomasının Sahte Olduğu İddiasıyla Adliyeye Geldi - Son Dakika

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