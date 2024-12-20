İBB'nin Kira ve Otogar Ücretlerine Yüzde 135 ve 150 Zamı Protesto Edildi - Son Dakika
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İBB'nin Kira ve Otogar Ücretlerine Yüzde 135 ve 150 Zamı Protesto Edildi

İBB\'nin Kira ve Otogar Ücretlerine Yüzde 135 ve 150 Zamı Protesto Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki işletmelere ve otobüslerin giriş ücretlerine yapılan büyük zamları protesto eden esnaf ve otobüs sürücüleri, otogar yönetimiyle gergin anlar yaşadı. 'Yönetim istifa' sloganları atıldı.

20.12.2024 16:43  Güncelleme: 17:03
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan işletmelere İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapılan yüzde 135 oranında kira zammı ve otogara giriş çıkış yapan otobüslerin ücretlerine yüzde 150 oranında zam yapıldı. Yapılan zammı protesto etmek isteyen otogar esnafı ve otobüs sürücülerinin yaptığı basın açıklaması Otogar yönetimi tarafından engellenmeye çalışıldı. Yaşanan gergin anlar ise görüntülere yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bulunan işletmelere yüzde 135 ve İSPARK tarafından şehirlerarası yolcu otobüslerinin otogara giriş için ücretine yüzde 150 oranında zam yapıldı. Durumu protesto etmek isteyen işletmeciler ve otobüs şoförleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba Otogar idaresi tarafından engel olunmak istendi. Açıklama yapmak isteyen grup ile idare arasında yaşanan o gerginlik görüntülere yansıdı.

'Yönetim istifa' sloganı atıldı

Basın açıklaması yapmak isteyen gruba yapılan müdahale sonrası alanda toplanan grup otogar yönetiminin engel olması üzerine 'Yönetim istifa' şeklinde slogan attı.

Otopark işletmesi 2019'da İSPARK'a devredilmişti

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otopark işletmesi İBB Meclis toplantısında alınan karar ile 2019 yılında 5 yıl süreyle İBB iştiraki olan İSPARK'a devredilmişti. Otopark işletmesinde gelirin yüzde 25'i İBB'ye geri kalanı da İSPARK'a gidiyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB'nin Kira ve Otogar Ücretlerine Yüzde 135 ve 150 Zamı Protesto Edildi - Son Dakika

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