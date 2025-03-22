İBB Soruşturmalarını Protesto Eden Göstericilerle Polis Arasında Gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan grup ile polis arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı. Gruptan bazıları Bozdoğan Kemeri önünde bekleyen polis ekiplerine meşale, su şişesi ve yanıcı materyaller atıldı.

Polis anons ile uyarılarda bulundu

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis anons aracı ise göstericileri seslenerek dağılmaları yönünde defalarca uyarılarda bulundu. - İSTANBUL