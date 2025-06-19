İBB\'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturması devam ediyor.

4 KİŞİYE DAHA TAHLİYE

İBB'ye yönelik dördüncü dalga operasyonda tutuklanan şüphelilerden iş kadını Nezahat Kurt, ASOY İnşaat'ın sahibi Adem Soytekin'in koruması Murat Erenler, ASOY inşaat çalışanları Ogün Soytekin (Adem Soytekin'in kardeşi) ve Bülent Yılmaz'ın 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalandığı öğrenildi. 4 ismin de 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesine karar verildi.

ETKİN PİŞMANLIKLA TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 26'YA ÇIKTI

İBB soruşturması kapsamında, iş insanları Eyüp Subaşı, Murak İlbak, Kabil Taşçı, Güngör Gürman, İBB'ye bağlı Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek, Noyan Kırmızıgül ve Beyaz İnşaat hissedarı müteahhit Seyfi Beyaz, Aziz İhsan Aktaş, Mustafa Mutlu, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü, Servet Yıldırım, Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu daha önce etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Böylelikle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheli sayısı 26'ya yükseldi.