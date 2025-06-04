İBB\'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 14 Şüpheli Tutuklandı

İBB'ye yönelik 5. dalga soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma, itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün 2019 yılında 29 Ekim kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturma ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili çeşitli iddialarda bulunmaları üzerine başlatılan soruşturmalar sürüyor.

14 şüpheli tutuklandı

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli hakkında ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.