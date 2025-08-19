İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 17 Kişi Tutuklandı

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 3 isim ise imza verme ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde 24 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
