İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin 7 şüpheli, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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