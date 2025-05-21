Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı - Son Dakika
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Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

Firari Murat Gülibrahimoğlu\'nun şirketine kayyum atandı
21.05.2025 19:28
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan iş insanı firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında yakalama kararı olan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

GÜLİBRAHİMOĞLU'NUN ŞİRKETİNE KAYYUM

Soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı olan firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun daha önce el konulan şirketine kayyum atandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosyası kapsamında hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçları kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama çıkartılan ve malvarlığına Sulh Ceza Hakimliğince el konulan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerinde yapılan incelemeler ve dosya kapsamında şüpheli hakkındaki tespitler neticesinde; şüphelinin el konulan şirketlerine , talep doğrultusunda nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanması kararı verilmiştir."

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Şüpheli Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

3-sayfa, Güncel, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • selami inel:
    akp para lazım öyle veya böyle sap döner keser döner ama ne zaman. 23 58 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    rakiplerin malına çökün...böyle ülkeye yabancı yatırımcı gelirmi..birgün gelir bu devran döner 13 33 Yanıtla
  • mehmet:
    HSK ya kendi militanlarını atıyorlar hakimler kendi militanları işiniz gücünüz yalan dolan haram iftira kumpas illaki devran dönecek 12 30 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    bana gel bana, bırak belediye başkanlarımı, hadi silkelede görelim, 16 milyona gücün yetmez, EYYYY EKREM EFENDİ EYYY 27 13 Yanıtla
  • Halis demir:
    NİYE KAÇIYORSUN MADEM ÖYLE HIRSIZLIK YAPANLARIN TÜM MALLARINA EL KONULUP HAZİNEYE KSLMALI 13 6 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Şu cahabenin düştüğü hale bakın. Çok yazık. Nasıl bunların kuyruğuna takılıyorlar anlamak mümkün değil. Pamuk şekeri fazla çekmeyin be kardeşim beyin hasarına yol açıyor. 12 3 Yanıtla
  • 626801:
    hırsız bunlar hemde azılı hırsız 10 3 Yanıtla
  • mehmet:
    AKP ülkeyi batırdı batırdı yedi ceddini zengin etti paraları yurt dışına aktarıyorlar yurt dışına gayrimenkul yatırımları yapıyorlar kaçacaklar kaçacaklar zamana geldi mi kaçacaklar ama damınıza kadar gireceğiz kaçışınız yok 1 1 Yanıtla
  • mehmet:
    Hırsız vatan aynı AKP 0 0 Yanıtla
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