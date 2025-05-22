İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 7 Şüpheli Tutuklandı

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddasıyla operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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