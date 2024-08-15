İbiza Adası'nda Fırtına: Onlarca Lüks Tekne Alabora Oldu - Son Dakika
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İbiza Adası'nda Fırtına: Onlarca Lüks Tekne Alabora Oldu

İspanya'ya bağlı İbiza Adası'nda etkili olan fırtınada onlarca lüks tekne alabora oldu. İbiza ve Formentera adalarında bulunan lüks tekneler fırtınanın etkisiyle zarar gördü. Ayrıca süpermarketin çatısı çöktü, uçuşlar iptal edildi ve tren arızalandı.

15.08.2024 23:15
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İspanya'ya bağlı İbiza Adası'nda etkili olan fırtınada onlarca lüks tekne alabora oldu.

İspanya'da etkili olan fırtına lüks teknelere zarar verdi. İbiza ve Formentera adalarında bulunan onlarca lüks teken fırtınanın etkisi ile alabora oldu. Dün ise Formentera Adası'nda kontrolü kaybederek kayalıklara çarpan lüks bir yatta bulunan sekiz kişiden altısı yaralandı. Yağışların zaman zaman dolu şeklinde görüldüğü bölgede, turuncu alarm verildi.

Süpermarketin çatısı çöktü

Valencia'ya bağlı Ontinyent kasabasında bulunan bir süpermarketin çatısında kısmi çökme meydana geldi. Süpermarkette bulunan 300 kişi tahliye edildi.

Uçuşlar iptal edildi

İspanya Havacılık İdaresi (Aena) tarafından yapılan bildiride, dünden bu yana etkili olan şiddetli hava koşulları nedeniyle 50'den fazla uçuşun iptal edildiği ve gecikmelerin devam etmesinin beklendiğini ifade edildi.

Sel nedeniyle tren arızalandı

Palma ile Manacor şehirleri arasında sefer yapan bir yolcu treni, sel taşkınları nedeniyle arızalanırken, trendeki 29 kişi bölge itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yağışların etkili olduğu Alicante, Almeria, Valencia, Girona, Barselona ve Tarragona şehirlerinde hasar tespit çalışmaları devam ederken, meteoroloji birimleri fırtınaların bugünden itibaren etkisini kaybetmesini bekliyor. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İbiza Adası'nda Fırtına: Onlarca Lüks Tekne Alabora Oldu - Son Dakika

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