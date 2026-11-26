İspanya'nın İbiza Adası açıklarında yakıt yüklü tankerin batması sonucu 1 mürettebat üyesi hayatını kaybetti, 6 mürettebat üyesi yaralandı.

İspanya'ya bağlı İbiza Adası'nın 46 kilometre açığında yakıt yüklü Malta bayraklı Med Emre adlı tanker battı. Acil durum ekipleri, gemideki 17 mürettebatın tamamının kurtarıldığını, ancak 1 kişinin İbiza'daki Can Misses Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini, 6 yaralının ise hipotermi nedeniyle hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Balear Adaları Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Algeciras'tan Barcelona'ya seyir halinde olan geminin yaklaşık 7 bin metrik ton fuel oil taşıyor olabileceği belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili bilgi toplanmasının ardından ilave önlemler için karar verileceğini bildirdi. Yetkililer, mürettebatın uyruklarına ve geminin batma nedenini ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Deniz kirliliğine karşı alarm durumu yükseltildi

İspanya, petrol sızıntılarına müdahale konusunda uzmanlaşmış Clara Campoamor gemisini ve bir uçağı bölgeyi gözlemlemek üzere görevlendirdi. İspanya Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü, ulusal deniz kirliliği acil durum planını 2'nci seviyeye yükseltti.

Deniz biyolojik çeşitliliğinin korunmasında önemli bir bölge

İbiza'nın kuzeydoğusundaki sular, deniz kaplumbağaları, yunuslar ve Avrupa'nın nesli en fazla tehdit altındaki deniz kuşlarından biri olan Balear yelkovan kuşuna ev sahipliği yapıyor. Bölge aynı zamanda deniz biyolojik çeşitliliğinin korunmasında önemli rol oynayan geniş Posidonia oceanica deniz çayırı alanlarını barındırıyor.

İspanya ve Fransa'da 2002'de yüzlerce plajda kirlilik yaşanmıştı

İspanya'nın en büyük deniz çevre felaketi, 2002 yılında Bahamalar bayraklı Prestige tankerinin ülkenin kuzeybatısındaki Galicia bölgesi açıklarında batmasıyla yaşanmıştı. Tankerin batması sonucu on binlerce ton ağır fuel oil denize sızmış, İspanya ve Fransa'da yüzlerce plaj kirlenmişti.