İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bozdoğan-49 operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bozdoğan-49 operasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği'nin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonun Ankara'da gerçekleştirildiği belirtilirken, silahların terör örgütlerine yönelik kullanılmak üzere getirildiği tespit edildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
12.07.2024 13:45:30. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bozdoğan-49 operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi." - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?