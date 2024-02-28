İçişleri Bakanı: Narkoçelik-3 Operasyonunda 881 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Narkoçelik-3 Operasyonunda 881 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı: Narkoçelik-3 Operasyonunda 881 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkoçelik-3' operasyonlarında 881 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 101 zehir taciri ile sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

28.02.2024 11:06  Güncelleme: 11:09
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkoçelik-3' operasyonlarında 881 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 101 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Narkoçelik-3 Operasyonunda 881 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Narkoçelik-3 Operasyonunda 881 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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