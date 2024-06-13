İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Uyuşturucu ile mücadelede 44 bin 937 operasyon düzenlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir yılda toplamda 44 bin 937 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu operasyonlar, uyuşturucu ticaretine karşı ciddi bir mücadele sürdürüldüğünü göstermektedir. İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini devam ettirmektedir.
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13.06.2024 21:42:13. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Uyuşturucu ile mücadelede 44 bin 937 operasyon düzenlendi - Son Dakika
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