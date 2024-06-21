İçişleri Bakanı: Bayram tatilinin 6. gününde 13 kişi hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Bayram tatilinin 6. gününde 13 kişi hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı süresince meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı. Bayram tatilinin 6. gününde 668 trafik kazası meydana gelirken, 13 kişi hayatını kaybetti ve bin 133 kişi yaralandı. Ayrıca, 414 bin 776 araç denetlendi ve çeşitli işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde ise toplamda 49 kişi hayatını kaybetti ve 7 bin 683 kişi yaralandı.

21.06.2024 10:15
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bayram tatilinin 6. günü 13 kişi hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı"

ANKARA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin 6. günü 20 Haziran Perşembe günü 24 saatlik sürede 668 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı. 414 bin 776 araç denetlendi. 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi ise yaralandı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Bayram tatilinin 6. gününde 13 kişi hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Bayram tatilinin 6. gününde 13 kişi hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı - Son Dakika
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