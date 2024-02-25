İçişleri Bakanı: 'KAFES-47' Operasyonunda Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'KAFES-47' Operasyonunda Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı

İçişleri Bakanı: \'KAFES-47\' Operasyonunda Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen 'KAFES-47' operasyonlarında elebaşları da dahil olmak üzere 8 suç örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, para, senet, çek, tapu ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca suç örgütünün faaliyetleri arasında tefecilik, yağma suçu, tehdit ve hakaret gibi suçlar da yer alıyordu.

25.02.2024 08:57  Güncelleme: 09:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' operasyonlarında aralarında elebaşlarının da bulunduğu suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' operasyonlarında aralarında elebaşlarının da bulunduğu suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında, "Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşlarımızı borçlandırarak 'tefecilik' suçunu işledikleri, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de iş yerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek 'yağma suçunu' işledikleri, borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve 1 milyar TL tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'KAFES-47' Operasyonunda Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'KAFES-47' Operasyonunda Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı - Son Dakika
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