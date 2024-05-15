İçişleri Bakanı: Terör örgütleriyle bir olanların oyunlarını yerle bir edeceğiz - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Terör örgütleriyle bir olanların oyunlarını yerle bir edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle işbirliği yaparak Cumhurbaşkanı, hükümet ve siyasilerimize sosyal medya destekli oyunlar kurmaya çalışanları tespit edip adalete teslim edeceklerini söyledi. Yerlikaya, ayrıca FETÖ taktikleriyle kendi düzenlerini kurmak isteyenleri de ortaya çıkaracaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

15.05.2024 10:14
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da, kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da, kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız" dedi.

"Kimler FETÖ'vari gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz. Mülkiye müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. ve gereğini yapacağız. Aziz milletimiz müsterih olsun; nasıl bölücü terör örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Terör örgütleriyle bir olanların oyunlarını yerle bir edeceğiz - Son Dakika

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