İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da tartıştığı trafik polisinin üzerine otomobili sürüp, olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçan ve kendisini yakalayan polis memuruna 3 yakınıyla birlikte saldıran şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, 24 Mart Pazar günü saat 17.15 sıralarında Urfa Bulvarı'nda abartılı egzozla çevreyi rahatsız eden bir araçla ilgili işlem yapılırken oluşan kalabalık ve arbededen yararlanan bu araç sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını, takip sonucu tekrar yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Araç sürücüsü Y.E.Y'nin yanına gelen arkadaşlarıyla emniyet görevlisine fiili mukavemette bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Olay yerine intikal eden takviye şahin unsurlarıyla şahıslara müdahale edilmiştir. Olaylara karıştıkları tespit edilen sürücü Y.E.Y. ve 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Aracın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize fiili saldırıda bulunan her kim olursa olsun cezasını görür." - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: Trafik polisine saldıran şahıs tutuklandı - Son Dakika
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