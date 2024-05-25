İçişleri Bakanı: Trafik uygulamalarında 424 bin 432 araca adli işlem yapıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Trafik uygulamalarında 424 bin 432 araca adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde yapılan trafik uygulamalarında denetlenen 2 milyon 697 bin 728 araçtan 424 bin 432'sine adli işlem yapıldığını açıkladı. İşlemler arasında hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama gibi durumlar bulunuyor.

25.05.2024 12:00
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde 16-23 Mayıs tarihleri arasında icra edilen trafik uygulamalarında denetlenen 2 milyon 697 bin 728 araçtan 424 bin 432'sine adli işlem yapıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce 16-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında, 2 milyon 697 bin 728 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 291 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 120 bin 76, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 713, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 431, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 130 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 440 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 424 bin 432 araca/sürücüye işlem yapıldı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Trafik uygulamalarında 424 bin 432 araca adli işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Trafik uygulamalarında 424 bin 432 araca adli işlem yapıldı - Son Dakika
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