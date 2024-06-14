İçişleri Bakanı Yerlikaya: "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs ikna edilip teslim alınmıştır" - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs ikna edilip teslim alınmıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir.

14.06.2024 23:55
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs ikna edilip teslim alınmıştır' - Son Dakika


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