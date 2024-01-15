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Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı•
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı Yerlikaya: 170 hesap Bölücü Terör Örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor - Son Dakika