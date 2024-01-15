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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 170 hesap Bölücü Terör Örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 170 hesap Bölücü Terör Örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit olan Mehmetçiklere ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medyada Bölücü Terör Örgütü propagandası yapan 170 hesap tespit edildiğini açıkladı. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve adli işlemler başlatıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 170 hesap Bölücü Terör Örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor
15.01.2024 - 08:14,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanı, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 170 hesap Bölücü Terör Örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 170 hesap Bölücü Terör Örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor - Son Dakika
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