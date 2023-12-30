İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2024 yılında huzur ve güven için tedbirler alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ülkemizde 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirlerimizi aldık. Jandarma; 38 bin 222 personel, 5 bin 552 araç, 265 drone ile, Emniyet; 167 bin 739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği ile, Sahil Güvenlik; 2 bin 913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak" - ANKARA