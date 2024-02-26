İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kafes-48' operasyonlarıyla 'Gülbaharlar' adlı suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kafes-48' operasyonlarıyla 'Gülbaharlar' adlı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Kafes-48\' operasyonlarıyla \'Gülbaharlar\' adlı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında 'Gülbaharlar' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi"

26.02.2024 08:23
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında 'Gülbaharlar' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kafes-48' operasyonlarıyla 'Gülbaharlar' adlı suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kafes-48' operasyonlarıyla 'Gülbaharlar' adlı suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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