İçişleri Bakanı Yerlikaya: "4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında 'Gülbaharlar' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi" - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kafes-48' operasyonlarıyla 'Gülbaharlar' adlı suç örgütü çökertildi - Son Dakika
Oyunculuk performansların ve Dilber'in dansıyla yayınladığı günden beri konuşulmaya devam eden İnci Taneleri, ramazan ayı için pavyon danslarını yayınlamaya ara verdi.
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48" operasyonlarında "Gülbaharlar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt elebaşı Celal Gülbahar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölüm fragmanında Sema ve Pınar arasında kavga çıkıyor. Adada tartıştığı esnada öfkesine hakim olamayan Sema, Pınar'a saldırıyor. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavganın görüntüleri ekrana verilemezken gözünün altı çizilen Sema için acil durum konseyi düzenleniyor. Sema'nın diskalifiye olup olmayacağı ise bugün belli olacak.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, ''Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz'' dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
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