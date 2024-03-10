İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'MAHZEN-8\' operasyonlarıyla organize suç örgütü çökertildi

Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın ilçe kırsalında bulunan bir bağ evinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 74 mermi ve 32 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.