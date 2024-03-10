İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'MAHZEN-8\' operasyonlarıyla organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-8' operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı." - ANKARA
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oyun oynamak için dışarıya çıkan ve eve dönmeyen 15 yaşındaki çocuk, gece geç saatlerde bulundu. Anne Şerife Macit'in çocuğunu bulamayınca okuluna giderek ağlaması yürekleri dağladı. Polis ve mahalle sakinleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Yusuf Macit, devlet hastanesinde bulundu.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eskort, kaparo ve internet dolandırıcılığı suçlarına karışan şebekelere düzenlediği 3 ayrı operasyonla darbe vurdu. Operasyonlarda 46 kişi gözaltına alındı, 39 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen 'Mahzen-8' operasyonunda Agit Akan'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan A.D. ve R.C. isimli şahısları yakaladı. A.D. 6 yıl 3 ay, R.C. ise 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın ilçe kırsalında bulunan bir bağ evinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 74 mermi ve 32 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, döviz ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı.
Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-8' operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.
Eskişehir'de 190 kilometre hızla trafik levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, aracın motoru 100 metre ileriye fırladı. Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara Karayolu 6'ncı kilometresinde bulunan Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında meydana geldi. Yaşar Demiryürek (55) isimli sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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