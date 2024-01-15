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Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol•
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "MERCEK-9" Operasyonlarında; bin 230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 668 silah ele geçirildi. 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı Yerlikaya: MERCEK-9 Operasyonlarında bin 668 silah ele geçirildi - Son Dakika