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İçişleri Bakanı Yerlikaya: MERCEK-9 Operasyonlarında bin 668 silah ele geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: MERCEK-9 Operasyonlarında bin 668 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 78 ilde gerçekleştirilen MERCEK-9 Operasyonlarında bin 230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek ve 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 668 silah ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: MERCEK-9 Operasyonlarında bin 668 silah ele geçirildi
15.01.2024 - 08:15,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "MERCEK-9" Operasyonlarında; bin 230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 668 silah ele geçirildi. 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: MERCEK-9 Operasyonlarında bin 668 silah ele geçirildi - Son Dakika


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