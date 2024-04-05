İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri mesajı yayınladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri mesajı yayınladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.

05.04.2024 19:23
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri mesajı yayınladı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatili yarın başlayacak. Biz; en başta sizlerin sağduyusuna güvenerek Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizle, hava ve mobil radar araçlarımızla, trafik tedbirlerimizi aldık. Hiç şüphesiz ki yolunuzu gözleyen, elleri öpülesi anneleriniz, babalarınız var. Kiminiz eşine, kiminiz evladına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Ancak bayram tatilimize acı ve gözyaşı karışmaması için çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum sizlere: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım ve aşırı hızdan kaçınalım. Sadece otomobillerimizde değil, otobüslerde de emniyet kemerimizi takalım. Zira Ramazan Bayramı tatillerinde sadece son 5 yılda, trafik kazaları sonucu maalesef 514 canımızı yitirdik. 26 bin 667 vatandaşımız ise yaralandılar. İşte benzer acıları yaşamamak için, tatil süresince trafik tedbirleri kapsamında bayram tatili boyunca 46 bin 700'ü polis, 18 bin 900'ü jandarma olmak üzere toplam 65 bin 600 personelimiz görev yapacak. Bayram tatilinde yola çıkacak kardeşlerim, lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Çünkü yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, Ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri mesajı yayınladı - Son Dakika

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