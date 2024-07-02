İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'KALKAN-25' operasyonlarında 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Son 1 haftadır süren 'KALKAN-25' operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam;100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı." - ANKARA