İçişleri Bakanlığı, 9 ilde düzenlenen tefecilik, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında 5 milyar 100 milyon liralık para trafiğinin tespit edildiğini, 131 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 51'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "9 il merkezli tefecilik, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında 5 milyar 100 milyon liralık para trafiği tespit edildi, 131 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 9 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Adıyaman, Hatay, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi. Yapılan MASAK incelemesi sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 100 milyon lira para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında yakalanan 131 şüpheliden 51'i tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.