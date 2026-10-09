İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Bismil'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini, 3 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakanlık, uyuşturucu imalatçısı zehir tacirlerine yönelik operasyonların kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlara hız kesilmeden devam ediliyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ve 3 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli zehir taciri yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttükleri tespit edildi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanlığıDiyarbakır3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:27
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
10:11
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:02:08. #7.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei