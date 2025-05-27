İçişleri Bakanlığı'ndan Büyük Operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "16 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme' suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarımızda, 171 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 74'ü tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA