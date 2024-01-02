İçişleri Bakanlığı yakınında devriye atan polislere doğru koşarak gelen şahıs etkisiz hale getirildi

Şüpheli şahsın psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı yakınında devriye atan polislerin üzerine doğru koşarak gelen şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi. Şahsın psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi.

Gece saat 23.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı yakınında devriye atan polislerin üzerine doğru koşan ve emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayan sırt çantalı Y.E.Ş. adlı şahıs etkisiz hale getirildi. Olay sonrası polis ekipleri bakanlık yakınlarında bulunan cadde ve anayolları araç ve yaya trafiğine kapattı. Şahıs hastaneye kaldırıldı.

"Şüpheli şahsın psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi"

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu gece saat 23.30'da Vekaletler Caddesi'nde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, 'dur' ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir" dedi.