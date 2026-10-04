İddiaya göre Esenler'de kamyonun çarptığı iki tabeladan biri devrildi, sürücü kaçtı - Son Dakika
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İddiaya göre Esenler'de kamyonun çarptığı iki tabeladan biri devrildi, sürücü kaçtı

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İddiaya göre Esenler\'de kamyonun çarptığı iki tabeladan biri devrildi, sürücü kaçtı
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İddiaya göre Esenler'de damperi açık kalan kamyon, önce bir tabelaya ardından 100 metre ilerideki tabelaya çarptı; devrilen tabela nedeniyle yol kapandı. Sürücünün kaçtığı iddia edilirken yaralanan olmadı, tabelanın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

İstanbul Esenler'de damperi açık kalan kamyon, tabelalara çarparak devrilmesine neden oldu. Kaza nedeniyle yol kapanırken sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 11.30 sıralarında esenler İlçesi oruç reis mahallesi metris kavşağı TEM otoyolu bağlantısında yaşandı. İddiaya göre, damperi açık kalan bir kamyon, tabelaya çarptı. Tabelaya zarar veren kamyon sürücüsü 100 metre ileride bir tabelaya daha çarptı. Tabela, çarpmanın etkisiyle devrilirken sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Yaşanan olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza nedeniyle yok kapatılırken devrilen tabelanın kaldırılmasının ardından yok trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA
İstanbulOtomobil3. SayfaEsenlerGüncelKazaSon Dakika

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