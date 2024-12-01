İETT Otobüsü Kontrolden Çıktı: Şoför Yaralandı - Son Dakika
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İETT Otobüsü Kontrolden Çıktı: Şoför Yaralandı

İETT Otobüsü Kontrolden Çıktı: Şoför Yaralandı

Başakşehir'de rampadan inen İETT otobüsü, kamyona çarptı. Şoför yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

01.12.2024 01:47
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Başakşehir'de rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıkan İETT otobüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Kazada otobüsün şoförü yaralandı.

Kaza, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Melikşah Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şoför Ercan Uçar'ın idaresindeki 34 HO 2325 plakalı İETT otobüsü rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs park halindeki 34 FEK 331 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Daha sonra kaldırıma savrulan otobüs yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi. Otobüste o sırada hiç yolcu olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs içerisinde sıkışan Uçar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralanan şoför olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otobüsü ve hafriyat kamyonunu bulunduğu yerden kaldırmak üzere ekipler tarafından çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İETT Otobüsü Kontrolden Çıktı: Şoför Yaralandı - Son Dakika

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