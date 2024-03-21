İETT Otobüsü Yaşlı Kadına Çarptı, Yaralandı

Beykoz'da karşıdan karşıya geçmek isterken İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün İstanbul Beykoz ilçesi, Yenimahalle, Dr. Ömer Besimpaşa Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hayriye D. (79), evine gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada seyir halindeki 34 TN 2287 plakalı İETT otobüsünün altında kaldı. Otobüs yaşlı kadının bacaklarının üzerinden geçti. Ayakları ve bacakları ezilen yaşlı kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti.
Yaşlı kadının otobüsün altında kaldığı görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan yaşlı kadını hastaneye kaldırırken, polis ekipleri İETT şoförünü karakola götürdü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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