Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Canlı Kurtarma ve Yangın Tatbikatı Düzenledi

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Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, canlı kurtarma ve yangın tatbikatı düzenleyerek olası acil durumlara müdahalenin önemini vurguladı.

Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri tatbikatta hızla olay yerine intikal edip yangın söndürme ve canlı kurtarma operasyonları düzenledi. İtfaiye personeli, simüle edilen senaryolara göre koordineli bir şekilde hareket ederek, vatandaşların güvenliğini maksimum düzeyde sağladı. Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, gelecekte olası acil durumları daha etkin yönetebilmek ve vatandaşların güvenliğini her zaman ön planda tutabilmek için benzeri tatbikatları düzenli olarak gerçekleştirmeyi sürdüreceğini belirtti. - IĞDIR