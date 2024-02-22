Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kurum Çalışanlarına Yangın Söndürme Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kurum Çalışanlarına Yangın Söndürme Eğitimi Veriyor

Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kurum Çalışanlarına Yangın Söndürme Eğitimi Veriyor

Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki kurum çalışanlarına yönelik yangın söndürme eğitimleri vermeye devam ediyor. Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personeline yangın öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler ve yangın söndürme eğitimi verildi.

22.02.2024 13:24  Güncelleme: 13:28
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Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirdeki kurum çalışanlarına yönelik yangın söndürme eğitimleri devam ediyor.

Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri şehirdeki kurum çalışanlarına yönelik yangın söndürme eğitimleri veriyor. Bu çerçevede Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personeline yangın öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler ve yangın söndürme eğitimi verildi. Eğitimde yangının oluşmasına enden olan etkenler, yangın önleyici tedbirler, yangın söndürme cihazları ve söndürme yöntemleri konularında personeller bilgilendirildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kurum Çalışanlarına Yangın Söndürme Eğitimi Veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kurum Çalışanlarına Yangın Söndürme Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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