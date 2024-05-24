Iğdır Belediyesi Lise Öğrencilerine Yangın Tatbikatı Yaptı

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Iğdır'da belediye tarafından lise öğrencilerine herhangi bir yangına karşı önlem için yangın tatbikatı yapıldı.

Iğdır Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın tatbikatlarına devam ediyor. Bu çerçevede İmam Hatip Ortaokulunda yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta yangın yanma bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve teknikleri gibi başlıca konularda eğitim verildi. Eğitimlerin ilerleyen dönemlerde devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR