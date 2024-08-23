Iğdır'da 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, yurda yasadışı yollarla giriş yapan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin kimlikleri ve giriş yolları hakkında detaylı incelemeler yapıldı.

23.08.2024 10:49
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Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, yurda yasadışı yollarla giriş yapan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Iğdır şehir merkezinde düzenlenen operasyonda, göçmenlerin kimlikleri ve giriş yolları hakkında detaylı incelemeler yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde durdurulan bir araçta üst üste oturmuş şekilde düzensiz 10 göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyet yetkilileri, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ve sınır güvenliğinin sağlanması konusundaki kararlılıklarını vurguladılar. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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