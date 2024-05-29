Iğdır\'da Bir Tırda 75 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Iğdır'da bir tırda yapılan aramada 75 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Iğdır'da emniyet güçleri zehir tacirlerine yönelik operasyonlara devam ediyor. Ekipler ihbar üzerine bir tırı takibe aldı. Takibi yapılan tır içerisinde yapılan aramada, gizli bölme içerisinde saf halde 75 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak Iğdır Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR