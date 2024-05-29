Iğdır'da Bir Tırda 75 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Iğdır'da Bir Tırda 75 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Iğdır\'da Bir Tırda 75 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Iğdır'da emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda bir tırda yapılan aramada 75 kilo metamfetamin maddesi bulundu. Şüpheli şahıs tutuklandı.

29.05.2024 22:52
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Iğdır'da bir tırda yapılan aramada 75 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Iğdır'da emniyet güçleri zehir tacirlerine yönelik operasyonlara devam ediyor. Ekipler ihbar üzerine bir tırı takibe aldı. Takibi yapılan tır içerisinde yapılan aramada, gizli bölme içerisinde saf halde 75 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak Iğdır Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Bir Tırda 75 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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