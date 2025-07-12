Iğdır\'da DKMP Personeline Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi

Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü personeline yönelik yangın güvenliği eğitimi verdi.

Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimde, muhtemel yangın durumlarında alınması gereken önlemler, yangına etkin müdahale yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı konusunda detaylı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin teorik kısmında yangın çeşitleri, riskli alanlar ve ilk müdahale kuralları ele alınırken, uygulamalı bölümde ise katılımcılar yangın söndürme tüpleriyle tatbikat yaptı. - IĞDIR