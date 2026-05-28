Iğdır\'da Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Iğdır'da evinin mutfağında düşerek yaralanan bir kişi, eve giren itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesi 100. Yıl Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Talip B., evinin mutfağında dengesini kaybederek yere düştü ve kafasını çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla eve girilirken, yaralı şahıs bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Talip B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR